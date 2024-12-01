أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية لطلبة الكلية في قواعد نيلسون مانديلا بالتنسيق مع الأمم المتحدة

كتب- علاء عمران:

نظمت أكاديمية الشرطة دورة تدريبية لطلبة وطالبات كلية الشرطة في مجال "قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء"، المعروفة بـ "قواعد نيلسون مانديلا"، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024.

خلال الدورة، تعرف الطلبة والطالبات على القواعد الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء، والتي تتماشى مع القوانين المصرية، بهدف تحسين الأداء بما يتوافق مع استراتيجية وزارة الداخلية في تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.

تضمنت الدورة التدريبية محاور هامة أبرزها الإطار القانوني والمبادئ والأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا، المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز، ومتطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للمعايير الدولية، وإرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل، وكيفية الاستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل المراكز، بالإضافة إلى التعامل مع احتياجات النزلاء الطبية وفئاتهم الخاصة مثل ذوي الإعاقة الذهنية والبدنية، ودور النيابة العامة في الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وأخيراً كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم ودمجهم بالمجتمع.

من جانبهم، أعرب مسؤولو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن شكرهم لوزارة الداخلية على تعاونها المثمر لتحقيق الأهداف المشتركة.

يأتي تنظيم هذه الدورة في إطار حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري في مختلف المجالات الأمنية، وتطوير مهاراتهم بما يسهم في تحسين مستوى الأداء في مراكز الإصلاح والتأهيل. كما يأتي في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى الارتقاء المستمر بالمستوى العلمي والثقافي لكافة العاملين بالوزارة وتعزيز التعاون المثمر مع الكيانات الأممية المعنية.