الأمن الاقتصادي: ضبط 1336 قضية سلبية و5275 سرقة تيار كهربائي في حملات موسعة

كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، تكثيف حملاتها الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، على النحو التالي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

نفذت الإدارة عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات. أسفرت الجهود عن ضبط 1336 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 5275 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

تم ضبط 460 قضية في مجالات متنوعة، أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب.

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت الجهود عن ضبط 158 قضية متنوعة، بما في ذلك مخالفات المباني وتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة على مستوى الجمهورية لضمان إحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بكل صورها، بما يعزز من استقرار المجتمع وحماية مصالح المواطنين.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواصلة الحملات الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، بهدف إحكام السيطرة الأمنية ومكافحة كافة أشكال الجريمة.