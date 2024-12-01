بعد انتشار الفيديو.. ضبط فتاة تقود موتوسيكل بحركات استعراضية في مدينة نصر

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر قيادة طالبة دراجة نارية برعونة في شوارع القاهرة، مما يعرض حياتها وحياة الآخرين للخطر.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقاطع الفيديو التي تظهر قائدة الدراجة النارية وهي تقوم بحركات استعراضية خطيرة، دون لوحات معدنية، ما يهدد السلامة العامة، ومن خلال التحقيقات، تم تحديد هوية المتهمة وتبين أنها طالبة تقيم في دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة.

تم ضبط المتهمة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة، كما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها للحد من هذه المخالفات التي تهدد الأمن والسلامة العامة.