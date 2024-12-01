لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد انتشار الفيديو.. ضبط فتاة تقود موتوسيكل بحركات استعراضية في مدينة نصر

12:19 م الأحد 01 ديسمبر 2024

ضبط فتاة تقود موتوسيكل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر قيادة طالبة دراجة نارية برعونة في شوارع القاهرة، مما يعرض حياتها وحياة الآخرين للخطر.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقاطع الفيديو التي تظهر قائدة الدراجة النارية وهي تقوم بحركات استعراضية خطيرة، دون لوحات معدنية، ما يهدد السلامة العامة، ومن خلال التحقيقات، تم تحديد هوية المتهمة وتبين أنها طالبة تقيم في دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة.

تم ضبط المتهمة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة، كما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها للحد من هذه المخالفات التي تهدد الأمن والسلامة العامة.

ضبط فتاة تقود موتوسيكل حركات استعراضية مدينة نصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - توضيح من الطرق والكباري بشأن غلق منزل الطريق الدائري القوس الغربي