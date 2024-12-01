سرقات متتالية وطرق مبتكرة.. أمن القاهرة يطيح بـ3 مجرمين في قبضة العدالة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالسرقات المتنوعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد من المتهمين وتفكيك عدد من الشبكات الإجرامية المتورطة في سرقة الممتلكات.

ففي قسم شرطة الزيتون، تم ضبط المتهم لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب". وبمواجهته اعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، كما أشار إلى مكان المسروقات التي تم ضبطها لدى عميليه "سيئي النية"، وهما حارس عقار وتاجر فاكهة وخردة، المقيمان بدائرتي شرطة الزيتون والمطرية.

وفي قسم شرطة الشروق، تم ضبط المتهم لقيامه بسرقة الأسلاك الكهربائية من داخل الوحدات السكنية تحت التشطيب. وبمواجهته اعترف بارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقر بالتصرف في الأسلاك المسروقة عبر بيعها لشخص آخر تم ضبطه بحوزته كمية كبيرة من الأسلاك الكهربائية المستعملة.

أما في قسم شرطة بدر، تم ضبط المتهم أثناء محاولته سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل أحد العقارات، وبحوزته أدوات سرقة (مفك، بنسة كهربائية). اعترف المتهم بمزاولة نشاط إجرامي في سرقة الأسلاك الكهربائية من الوحدات السكنية تحت التشطيب بأسلوب "القطع"، وأقر بارتكابه 8 وقائع سرقة أخرى، وتم ضبط الكابلات الكهربائية المسروقة بناءً على إرشاده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مكافحة جرائم السرقات وتعزيز الأمن في مختلف مناطق القاهرة.