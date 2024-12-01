"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 35 كيلو مخدرات في أسوان ودمياط

كتب- علاء عمران:

قامت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط، بتوجيه حملات أمنية شاملة على عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت الحملات عن تحقيق نتائج إيجابية تمثلت في ضبط العديد من القضايا المتنوعة، على النحو التالي:

مديرية أمن أسوان

ضبط 2 قضية إتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 7.100 كيلو جرام من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى كمية من مخدر الهيروين.

تم ضبط 2 قضية سلاح ناري "بدون ترخيص"، حيث تم العثور على 3 بنادق آلية، بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات، بحوزة 3 متهمين، أحدهم له معلومات جنائية، وتنفيذ (605) حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 3 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، حيث تم ضبط 7.150 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 9.500 كيلو جرام من مخدر البانجو، 12 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، كمية من مخدر الهيروين، فرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين، منهم 3 لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطين، وتستمر الحملات الأمنية لضبط العناصر الإجرامية وتعزيز الأمن في مختلف المناطق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتواصل الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، فضلاً عن ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.