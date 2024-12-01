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9 مصابين في تصادم سيارتين بطريق الفيوم

11:13 ص الأحد 01 ديسمبر 2024

اصطدام سيارة ميكروباص - ارشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 9 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق الفيوم، صباح الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل معسكر دهشور.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص اصطدام سيارة نقل مع ميكروباص في اتجاه الفيوم.

أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وقامت إدارة المرور بتجنب آثار الحادث من نهر الطريق.

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