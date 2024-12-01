قبل محاكمة المتهم.. حكاية مقتل "حمص" نجل مالك مقهى أسوان

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، ثاني جلسات محاكمة "ناصر" مالك محل عصائر، على خلفية اتهامه بقتل "حمص" نجل مالك مقهى أسوان بالكوربة.

جثة هامدة بـ6 طعنات في الشارع وسط بركة من الدماء وسط صرخات من المتواجدين "إسعاااااف.. إسعاااااف حُمص بيموت"، هكذا كان المشهد في حي الكوربة بمصر الجديدة أمام مقهي أسوان الشهير، بعدما أقدم "ناصر" مستأجر محل عصائر على قتل "حمص أبو آسيا" نجل مالك المقهي، بسبب خلافات على العقار الكائن به محل الأول.

بدأت الواقعة بمشادة كلامية بين "حمص" ومالك العقار بسبب ادعاء الأول بحصوله على حكم قضائي يُمكنه ملكية محل العصائر المجاور لمقهى أسوان، ورغبته في خروج المستأجر وتوسعة المقهى الخاص به.

تطورت المشادة لمشاجرة واستغاث الرجل الخمسيني مالك العقار بـ"ناصر" مستأجر محل العصائر، تعدى فيها الطرفان على بعضهما بالأيدي والكراسي، وأثناء المشاجرة باغت المتهم "حمص" بطعنة نافذة في البطن أفقدته توازنه، حاول عمال القهوة تخليص المجني عليه من يد المتهم، لكن باءت محاولتهم بالفشل حين سدد له عدة طعنات متفرقة بالجسد وجرح طعني بالرقبة.

لم تكن تلك الواقعة هي الأولى بين المتهم والمجني عليه، في وقت سابق نشبت بينهما مشاجرة وحرر "ناصر" محضر ضد نجل مالك مقهى أسوان، وحصل على حكم قضائي يفيد بحبس "حمص" لمدة سنة.