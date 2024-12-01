اليوم.. استئناف المتهم بالاعتداء على طفل داخل عقار مهجور

كتب- صابر المحلاوي:

تستكمل محكمة جنايات مستأنف القاهرة، اليوم الأحد، استئناف مكوجي على حكم سجنه 15 سنة، بتهمة الاعتداء على طفل داخل عقار مهجور.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة عابدين بلاغا من والد طفل أفاد فيه بتعرض ابنه البالغ من العمر 8 سنوات، للاعتداء على يد مكوجي يعمل معه في المحل.

وتبين من التحريات والتحقيقات صحة البلاغ، وأن المتهم استدرج المجني عليه داخل عقار واعتدى عليه، لتأمر النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات.