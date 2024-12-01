لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

اليوم.. استئناف المتهم بالاعتداء على طفل داخل عقار مهجور

04:01 ص الأحد 01 ديسمبر 2024

مطرقة القاضي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

تستكمل محكمة جنايات مستأنف القاهرة، اليوم الأحد، استئناف مكوجي على حكم سجنه 15 سنة، بتهمة الاعتداء على طفل داخل عقار مهجور.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة عابدين بلاغا من والد طفل أفاد فيه بتعرض ابنه البالغ من العمر 8 سنوات، للاعتداء على يد مكوجي يعمل معه في المحل.

وتبين من التحريات والتحقيقات صحة البلاغ، وأن المتهم استدرج المجني عليه داخل عقار واعتدى عليه، لتأمر النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات.

المتهم بالاعتداء على طفل النيابة العامة استئناف مكوجي على حكم سجنه قسم شرطة عابدين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - توضيح من الطرق والكباري بشأن غلق منزل الطريق الدائري القوس الغربي