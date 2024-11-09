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قرار قضائي جديد بشأن استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه سنة

07:33 م السبت 09 نوفمبر 2024

البلوجر كروان مشاكل

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كتب- أحمد عادل:

قررت المحكمة المختصة، تأجيل المعارضة المقدمة من البلوجر كروان مشاكل على حكم حبسه في اتهامه بالتحريض الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء مع المذيعة "إ. ح" لجلسة 18 نوفمبر.

وأكدت، محامية "كروان مشاكل" أنها تقدمت بمعارضة استئنافية على تأييد حكم حبسه سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، قضت بتأييد حكم حبس كروان مشاكل سنة بتهمة الفيديوهات الفاضحة وتغريمهم 100 ألف جنيه.

وكان المحامي محمود السمري، المحامي بالنقض، أكد أن كروان مشاكل لديه فرصة أخيرة وهي المعارضة على حكم الاستئناف الصادر من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بحبس كروان سنه وتغريمه 100 ألف جنيه.

البلوجر كروان مشاكل التحريض على الفسق والفجور محكمة جنح مستأنف الاقتصادية
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