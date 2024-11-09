حريق هائل يلتهم مخزن في كرداسة.. و7 سيارات إطفاء للتدخل العاجل

جريمة في الغربة.. فصل جديد في قضية قتل 3 مصريين بقطر| غدا

كتب- صابر المحلاوي:

اندلع حريق هائل، منذ قليل، في مخزن بمنطقة برك الخيام بكرداسة، محافظة الجيزة، وتعمل فرق الإطفاء على السيطرة عليه لمنع امتداده.

جاء الحريق بعد تلقي غرفة عمليات الجيزة بلاغًا عن نشوب الحريق داخل مخازن ببرك الخيام.

على الفور، تم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، كما تم فرض كردون أمني حول الموقع لضمان السيطرة على الحريق والحد من انتشاره.