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حريق هائل يلتهم مخزن في كرداسة.. و7 سيارات إطفاء للتدخل العاجل

07:07 م السبت 09 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حريق اندلع بمخزن في كرداسة
  • عرض 5 صورة
    حريق اندلع بمخزن في كرداسة
  • عرض 5 صورة
    حريق اندلع بمخزن في كرداسة
  • عرض 5 صورة
    حريق اندلع بمخزن في كرداسة
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كتب- صابر المحلاوي:
اندلع حريق هائل، منذ قليل، في مخزن بمنطقة برك الخيام بكرداسة، محافظة الجيزة، وتعمل فرق الإطفاء على السيطرة عليه لمنع امتداده.

جاء الحريق بعد تلقي غرفة عمليات الجيزة بلاغًا عن نشوب الحريق داخل مخازن ببرك الخيام.

على الفور، تم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، كما تم فرض كردون أمني حول الموقع لضمان السيطرة على الحريق والحد من انتشاره.

كرداسة حريق مخزن
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