"معرفش إنه ممنوع".. قرار من النيابة بشأن مهندس حاول تسلق هرم خفرع

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت جهات التحقيق المختصة، بصرف مهندس معماري حاول تسلق هرم خفرع بالمنطقة الأثرية.

وخلال التحقيق معه أنكر المهندس معرفته بأن تسلق الهرم غير مسموح به، قائلًا:" مكنتش اعرف إنه ممنوع".

وكان المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغًا من الأجهزة الأمنية بالمنطقة الأثرية بضبط مهندس بعد تسلقه درجات هرم خفرع.

بالانتقال والفحص تبين أن مهندس معماري حاول التسلق وتمكن الأمن من ضبطه، وبمواجهته أفاد بعدم علمه بأن ذلك غير مسموح به.