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الحبس 7 سنوات لـ المتهم بسرقة فيلا مدرب حراس المنتخب الأوليمبي

05:57 م السبت 09 نوفمبر 2024

الحبس 7 سنوات لـ المتهم بسرقة فيلا مدرب حراس المنت

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كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنح الشيخ زايد، المتهم بسرقة فيلا أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي، بالحبس 7 سنوات في اتهامه بسرقة 26 سبيكة ذهبية من فيلا المدرب.

كان أحال المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، المتهم بسرقة فيلا أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي إلى محكمة الجنح بتهمة السرقة.

وأعد أمر الإحالة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، بعد انتهاء التحقيقات وتسجيل اعترافات تفصيلية للمتهم في التحقيقات وكيفية تسلله إلى الفيلا وسرقة ٢٦ سبيكة ذهبية.

محكمة جنح الشيخ زايد المنتخب الأوليمبي سرقة فيلا أيمن طاهر سبيكة ذهبية
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