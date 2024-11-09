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8 ديسمبر.. الحكم في استئناف شريك حمزة زوبع بقضية "اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان"

03:43 م السبت 09 نوفمبر 2024

القيادي الإخواني حمزة زوبع

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كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية مستأنف بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز استئناف المتهم محمد أبو زيد محمد، شريك الدكتور حمزة زوبع، و15 متهما آخرين في تهمة الانضمام لجماعة ارهابية وإذاعة اخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وأيضا تمويل الجماعات الارهابية، وهي القضية المعروفة إعلاميًا " اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان"، لجلسة 8 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي، وعضوية كل من المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج.

كانت المحكمة قضت في وقت سابق بمعاقبة محمد أبو زيد محمد أبو زيد عثمان، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وأمرت بإدراج المحكوم عليه والكيان التابع له جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية واللجنة الاعلامية عضوية المحكوم عليه على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

محكمة الجنايات مجمع محاكم بدر حمزة زوبع تنظيم الإخوان جماعة ارهابية اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان
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