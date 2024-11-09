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تأجيل محاكمة 73 متهمًا في قضية "مجموعات العمل النوعي" لـ 24 ديسمبر

03:33 م السبت 09 نوفمبر 2024

محاكمة

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كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 73 متهما بـ"مجموعات العمل النوعي" الإرهابية في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب عمليات عدائية، لجلسة 24 ديسمبر المقبل لمرافعة النيابة العامة.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، ومحمد نبيل شفيق، وأمانة سر محمد هلال.

وقال أمر الإحالة في القضية رقم 51 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من 2004 وحتى 30 يوليو 2023، المتهمون من الأول للثالث، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

مجموعات العمل النوعي مجمع محاكم بدر جماعة إرهابية
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