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لسماع شهود الإثبات.. قرار قضائي جديد في محاكمة 16 متهماً بقضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي

03:25 م السبت 09 نوفمبر 2024

تعبيرية عن محاكمة

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كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، تأجيل جلسات محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى، و16 آخرين في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي، لجلسة 7 ديسمبر المقبل، لسماع شهود الإثبات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.

أحالت نيابة أمن الدولة العليا القيادي الإخواني يحيى موسى و16 آخرين في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، وذلك في القضية رقم 2989 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 12989 لسنة 2024 جنايات العجوزة.

النقد الأجنبي مجمع محاكم بدر يحيى موسى الاتجار في النقد الأجنبي
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