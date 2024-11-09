الداخلية تنظم دورتان تدريبيتان في مجال الموسيقى العسكرية بمشاركة السعودية

كتب- علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية دورتين تدريبيتين في مجال الموسيقى العسكرية بمقر إدارة موسيقات الشرطة بالإدارة العامة للتدريب، وشارك في الدورتين 95 متدربًا من كوادر وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية المختصين في مجال الموسيقى العسكرية.

وتلقى المتدربون برامج تدريبية متطورة تتماشى مع أحدث أساليب التدريب النظرية والعملية في مجال الموسيقى العسكرية، حيث تم تدريبهم على العزف الفردي والجماعي وقراءة النوتة الموسيقية، وذلك باستخدام تقنيات حديثة وبمشاركة نخبة من المدربين والخبراء المتخصصين في هذا المجال، وتهدف الدورات إلى صقل مهارات المتدربين وتطوير قدراتهم الفنية من خلال التدريب الاحترافي على الآلات الموسيقية المتنوعة.

وقد عبر المتدربون عن سعادتهم البالغة للمشاركة في هذه الدورات في جمهورية مصر العربية، مثمنين المستوى العالي من الاحترافية والكفاءة التي لمسوا خلالها في مجالات الموسيقى العسكرية، وأكدوا أن الدورات سيكون لها أثر إيجابي كبير في تطوير مهاراتهم.

وفي ختام الدورة، تم تكريم أوائل الفرق ومنح المتدربين شهادات اجتياز، كما حرص المتدربون على التقاط الصور التذكارية مع فرق موسيقات الشرطة، مقدمين الشكر والتقدير لوزارة الداخلية المصرية على هذه الزيارة، ومشيدين بمستوى التدريب الرفيع الذي عايشوه، مؤكدين أن هذه الخبرات ستساهم بشكل كبير في تطوير قدراتهم الموسيقية على أعلى مستوى من الاحترافية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز أواصر التعاون مع الأجهزة الأمنية في الدول الشقيقة وتبادل الخبرات بهدف الاستفادة من التجارب الأمنية المصرية.





