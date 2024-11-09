ضبط شخص بالإسكندرية تخصص فى تزوير المحررات الرسمية

كتب- علاء عمران:

تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط أحد الأشخاص في تخصص في تزوير المحررات الرسمية.

وأكدت تحريات قطاع الأمن العام بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية، قيام المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي غير مرخص بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حيث كان يستغل هذا الكيان للنصب على المواطنين من خلال تزوير المحررات الرسمية للدارسين الراغبين في تغيير المسمى الوظيفي في بطاقات الرقم القومي مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم وبحوزته 4 أكلاشيه، 6 أجهزة تستخدم في التزوير، عدد من الشهادات والمستندات المزورة والمعدة للتزوير والمنسوبة للعديد من الجهات، بالإضافة إلى هاتفين محمولين، وبمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامي في هذا المجال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بجميع صورها، وخاصة جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.