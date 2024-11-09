ضبط 4 آلاف كتاب داخل مطبعة غير مرخصة بالجيزة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية، من ضبط مطبعة غير مرخصة بمحافظة الجيزة.

وأسفرت التحريات عن قيام مالك المطبعة بطباعة كتب وأغلفة روائية وأدبية مقلدة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية، في مخالفة صريحة للقانون.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، تم استهداف المطبعة وضبط المدير المسؤول عنها. وعُثر داخل المطبعة على 4100 كتاب وغلاف روائي وأدبي مقلد.

وبمواجهته، أقر المسؤول بارتكابه المخالفات المذكورة بالاشتراك مع مالك المطبعة بهدف تحقيق ربح مادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بكل صورها وخاصة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.





