احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 20 ألف مخالفة مرورية خلال يوم

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 37576 مخالفة مرورية متنوعة، شملت المخالفات 1527 مخالفة سير بدون تراخيص، و37 دراجة نارية مخالفة، و20686 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و16 مخالفة موقف عشوائي، و1469 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و14 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.