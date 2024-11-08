"عاتب طالبة فأحضرت أبيها".. النيابة تحقق في وفاة مُدرس بالقاهرة

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالخليفة، التحقيق في واقعة وفاة مدرس داخل أحدى المدارس الإعدادية بمنطقة الخليفة في القاهرة.

طلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها، والاستماع إلى أقوال الشهود لمعرفة أسباب الوفاة.

كان تلقى قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة مفاده بنشوب مشادة كلامية بين ولي أمر طالبة ومدرس بإحدى المدارس الإعدادية بدائرة القسم، وتعرض الأخير لجلطة في المخ ما تسببت في وفاته.

واتهمت أسرة المدرس المتوفي ولي أمر إحدى طالباته بالتسبب في وفاته إثر مشادة بينهما، والتي من شأنها تحفظت الأجهزة الأمنية على ولي أمر الطالبة لحين انتهاء التحقيقات والتحريات.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن مشادة كلامية نشبت بين المدرس وولي أمر طالبة، كون الأول عاتب الطالبة على سلوكها في الفصل، فحضر والد الطالبة لمعاتبة المدرس فنشبت بينهما مشادة كلامية وخلالها أصيب المدرس بجلطة في المخ، والتي تسببت في وفاته قبل نقله للمستشفى.

حرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.