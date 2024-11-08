ضبطوا بـ11 كيلو حشيش.. حبس 4 من "معلمين الكيف" في مدينة بدر

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالشروق وبدر، بحبس 4 عناصر إجرامية أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 11 كيلو حشيش بمدينة بدر.

وطلبت النيابة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والمتهمين، للوقوف على ملابساتها، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي؛ لفحصها وإعداد تقرير حولها.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر من ضبط عنصرين إجراميين- لأحدهما معلومات جنائية- وبحوزتهما 6 كيلوجرامات حشيش.

كما تم ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزة أحدهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات.

حرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة، التي تولت النيابة التحقيق.