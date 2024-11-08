والدته تركته مع زميلها.. تفاصيل وفاة طفل في بولاق الدكرور

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة وفاة طفل في منطقة بولاق الدكرور، وذلك بعد اتهام زميل والدته في العمل بالتسبب في وفاته إثر الاعتداء عليه بالضرب بهدف إسكاته عن البكاء.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية، حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها، والاستعلام عما إذا كان هناك من شاهد على الجريمة أو تواجد كاميرات مراقبة بالمكان، للوقوف على ملابسات الجريمة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن والدة الطفل، التي تعمل في توصيل الطلبات، كانت قد تركته مؤقتًا تحت رعاية زميل لها خلال عملها، وعند عودتها، فوجئت بأن طفلها فارق الحياة، ولاحظت آثار إصابات على جسده، مما دفعها للاشتباه في زميلها واتهامه بالتسبب في وفاته.

ورد بلاغ إلى مديرية أمن الجيزة بنقل الطفل المتوفى إلى المستشفى، حيث أثبتت الفحوصات الطبية وجود إصابات بجسده. أجرت قوات المباحث تحرياتها، وقبضت على المتهم الذي اعترف خلال التحقيقات بمحاولته تهدئة الطفل وإسكاته عن البكاء، مما أدى إلى فقدانه حياته دون قصد.

وتستمر النيابة العامة في التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة لعرضه على الجهات المختصة.