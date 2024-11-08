لها سجل إجرامي سابق.. كيف نفذت سيدة الحوامدية 14 عملية سرقة قبل سقوطها؟

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت النيابة العامة بالجيزة، تفاصيل التحقيقات مع سيدة متهمة بارتكاب سلسلة من السرقات في منطقة الحوامدية.

ووفقًا للتحقيقات، تبين أن المتهمة لها سجل جنائي سابق، وتخصصت في سرقة المنازل، حيث نفذت 14 عملية سرقة.

واعترفت المتهمة، أنها اعتمدت على أسلوب متقن للتسلل إلى المنازل وسرقة ما يمكن نقله من ممتلكات ثمينة.

وأمرت النيابة بحبسها، إلى جانب شخص آخر كان يشتري منها المسروقات، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما كشفت المتهمة عن هوية "العميل" الذي كان يشتري منها المسروقات، وهو تاجر أجهزة منزلية مقيم في منطقة البدرشين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على التاجر وضبط عدد من المسروقات بحوزته، من بينها 10 أسطوانات غاز منزلي و4 شاشات تلفاز، وتبين أنها من ضمن الأغراض المسروقة.

وكان مدير أمن الجيزة قد تلقى بلاغًا يشير إلى توقيف سيدة مشبوهة تقيم في منطقة الحوامدية، لها سجل جنائي في الأنشطة الإجرامية، وخلال التحقيقات، اعترفت المتهمة بتنفيذ السرقات، موضحةً أسلوبها في التسلل إلى المنازل وسرقة ما يمكن حمله من الممتلكات الثمينة.

وتم تحرير محاضر رسمية وتوثيق الأدلة والمضبوطات، فيما تستكمل التحقيقات مع المتهمة للكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بجرائمها وأي شركاء محتملين.