ضبط 34 كيلو حشيش وهيدرو خلال مداهمة أمنية بالدقهلية والإسكندرية



كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من ضبط 4 عناصر إجرامية في عدة محافظات، وبحوزتهم كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة.

شملت المضبوطات: الدقهلية: ضبط 2 شخص بحوزتهما 24 كيلو حشيش، 20 كيلو هيدرو، 2 كيلو هيروين وطبنجة.

الإسكندرية: ضبط شخص بحوزته 20 كيلو حشيش.

شمال سيناء: ضبط شخص بحوزته 18 كيلو حشيش وسلاح أبيض.

أسوان: ضبط شخص بحوزته 7 كيلو حشيش، 6 كيلو بانجو، أسلحة نارية وميزان حساس.

تقدر قيمة المضبوطات بحوالي 7.5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.