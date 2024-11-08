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الأمن يكشف شبكة لسرقات المنازل بالحوامدية.. وسيدة تعترف بـ 14 جريمة

02:11 م الجمعة 08 نوفمبر 2024

ضبط سيدة تعبيرية

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كتب - علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن في الجيزة من القبض على سيدة لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة مركز شرطة الحوامدية، تخصصت في تنفيذ سرقات المساكن.

وبمواجهة المتهمة، اعترفت بارتكاب 14 واقعة سرقة، وأوضحت أنها كانت تتصرف في المسروقات عبر عميل لها يعمل تاجر أجهزة منزلية في منطقة البدرشين>

وضبطت قوات الأمن المتهم الثاني وعثرت بحوزته على المسروقات، التي شملت 10 أسطوانات غاز منزلية و4 شاشات تلفاز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات.

سرقات المنازل الحوامدية سرقات المساكن
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