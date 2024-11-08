فيديو على "تيك توك" يكشف تفاصيل اعتداء شخص على سيدة بالقاهرة

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل واقعة تعدي شخص على سيدة، والتي تداولت عبر تطبيق "تيك توك". وتبين أن شخصًا قام بالاعتداء على سيدة بالسب وإلقاء المخلفات على سيارتها في منطقة مدينة نصر.

كانت السيدة قد تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة أول مدينة نصر تتهم فيه شخصًا بالسب وإلقاء القمامة على سيارتها الخاصة، وذلك أثناء توقفها بدائرة القسم. وعلى الفور، بدأت الجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة، حيث تمكنت من تحديد هوية المتهم، وتبين أنه شخص عاطل وله سجل جنائي، ويقيم بمحافظة القليوبية.

وبالتحقيق معه، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، مدعيًا أن السيدة كانت قد أساءت إليه في وقت سابق.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.