سقوط شبكة إجرامية بالقاهرة تضم سيدتين وعناصر خطيرة بحوزتهم مخدرات وأسلحة



كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من توجيه ضربة قاسية لتجار المخدرات، حيث ضبطت 20 عنصراً إجرامياً، بينهم سيدتان، بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة النارية والبيضاء في مناطق متعددة.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة السلام ثانٍ وبحوزته 1.25 كيلوجرام من مخدر الاستروكس وبندقية خرطوش وطلقات نارية، فيما تم ضبط آخر بدائرة المقطم بحوزته 4 كيلوجرامات من مخدر الهيروين. كما ضبطت الأجهزة متهماً آخر بالمقطم وبحوزته كيلوغرام من الحشيش وسلاح أبيض.

وفي نطاق قسم شرطة بدر، ضبط الأمن عنصرين إجراميين وبحوزتهما 6 كيلوجرامات من الحشيش، إضافة إلى متهمين آخرين بحوزتهما 5 كيلوجرامات من الحشيش. بينما تمكنت القوات من ضبط عنصر بدائرة المعصرة بحوزته 6 كيلوجرامات من الاستروكس ومعدات لتصنيعه وبندقية خرطوش وسلاحين أبيضين.

كما شملت الحملة مناطق المرج والمطرية ومصر القديمة، حيث ضبطت أجهزة الأمن متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش والبودر والآيس وأسلحة متنوعة. وأوقفت الشرطة سيدتين لهما سوابق جنائية في المرج والمطرية بحوزتهما أقراص مخدرة من عقاري تامول وترامادول.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 3.59 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، ويستمر التحقيق معهم.