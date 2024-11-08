إعلان

حملة أمنية مكثفة في منفلوط تضبط 23 متهمًا وتستعيد المسروقات

01:08 م الجمعة 08 نوفمبر 2024

ضبط متهمين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملاتها المكثفة لضبط الخارجين عن القانون في مركز شرطة منفلوط.

وأسفرت الحملات الأمنية الأخيرة عن ضبط 23 متهماً متورطين في 7 وقائع سرقة متنوعة، وتمكنت القوات من استعادة جميع المسروقات المرتبطة بهذه القضايا.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية أمنية شاملة تستهدف ضبط العناصر الإجرامية، وفرض الأمن والاستقرار في نطاق محافظة أسيوط. وأكدت الجهات الأمنية استمرار الحملات لضمان السيطرة على الأوضاع الأمنية والتصدي لأي مخالفات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأحيلت القضايا للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المسروقات مديرية أمن أسيوط وقائع سرقة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سقوط شبكة إجرامية بالقاهرة تضم سيدتين وعناصر خطيرة بحوزتهم مخدرات وأسلحة

إعلان

إعلان