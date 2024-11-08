حملة أمنية مكثفة في منفلوط تضبط 23 متهمًا وتستعيد المسروقات

كتب - علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملاتها المكثفة لضبط الخارجين عن القانون في مركز شرطة منفلوط.

وأسفرت الحملات الأمنية الأخيرة عن ضبط 23 متهماً متورطين في 7 وقائع سرقة متنوعة، وتمكنت القوات من استعادة جميع المسروقات المرتبطة بهذه القضايا.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية أمنية شاملة تستهدف ضبط العناصر الإجرامية، وفرض الأمن والاستقرار في نطاق محافظة أسيوط. وأكدت الجهات الأمنية استمرار الحملات لضمان السيطرة على الأوضاع الأمنية والتصدي لأي مخالفات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأحيلت القضايا للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.