85 ألف حكم قضائي في يوم واحد.. الأمن يواصل حملاته لملاحقة الهاربين بالمحافظات



كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة في مختلف محافظات الجمهورية، وأسفرت الجهود عن تحقيق عدة نجاحات على مستوى ضبط الأسلحة والمخدرات والمطلوبين.

وتمكنت الحملة من ضبط 209 قطع سلاح ناري بحوزة 194 متهما، بالإضافة إلى 366 قضية مخدرات تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية. كما نفذت الأجهزة الأمنية 85,573 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي إطار محاربة الجريمة وفرض الأمن، ضبطت قوات الأمن 21 متهما هاربًا، إلى جانب 25 شخصًا في قضايا بلطجة. وحققت الحملة أيضًا نتائج إيجابية على صعيد المرور؛ حيث ضبطت 23,728 مخالفة مرورية متنوعة، وأوقفت 252 دراجة نارية مخالفة. كما فحصت 64 سائقًا على الطرق السريعة للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، ليتبين إيجابية 12 منهم.

اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأحيلت القضايا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.