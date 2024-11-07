توقف الخدمات الرقمية ببوابة النيابة العامة 12 ساعة

القاهرة - مصراوي:

أعنلت النيابة العامة، عن توقف الخدمات الرقمية التي تقدمها بوابتها الإلكترونية للمواطنين لمدة 12 ساعة؛ لإجراء بعض التحديثات.

النيابة العامة قالت -في بيانها الخميس- إنه في إطارتحديث إدارة النيابات للبوابة الإلكترونية، ستتوقف الخدمات الرقمية التي تقدمها البوابة لجمهور المواطنين، بدءًا من الساعة العاشرة -مساء اليوم- الخميس 7 نوفمبر، وحتى الساعة العاشرة صباح غدا الجمعة، ويُستأنف تقديم تلك الخدمات فور انتهاء التحديثات في الموعد المحدد".