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توقف الخدمات الرقمية ببوابة النيابة العامة 12 ساعة

08:24 م الخميس 07 نوفمبر 2024

النيابة العامة

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القاهرة - مصراوي:

أعنلت النيابة العامة، عن توقف الخدمات الرقمية التي تقدمها بوابتها الإلكترونية للمواطنين لمدة 12 ساعة؛ لإجراء بعض التحديثات.

النيابة العامة قالت -في بيانها الخميس- إنه في إطارتحديث إدارة النيابات للبوابة الإلكترونية، ستتوقف الخدمات الرقمية التي تقدمها البوابة لجمهور المواطنين، بدءًا من الساعة العاشرة -مساء اليوم- الخميس 7 نوفمبر، وحتى الساعة العاشرة صباح غدا الجمعة، ويُستأنف تقديم تلك الخدمات فور انتهاء التحديثات في الموعد المحدد".

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