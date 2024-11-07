مباحث المصنفات تداهم مقر قناتين في الهرم

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على شخص لاتهامه بإنشاء وإدارة قناتين "فضائية ورقمية"؛ لبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابيًا بدون ترخيص بالجيزة.

تحريات مباحث المصنفات توصلت إلى بث المتهم لمحتوى مقرصن -مملوك لشركات إنتاج فني وهيئات محلية وأجنبية- من خارج البلاد، كما يدير صفحة على "فيسبوك" مستخدمًا أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات معالجة محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، ويتخذ شقة بالهرم مقرًا لإدارة القناتين مستخدماً أحد أساليب التخفى الرقمى للهرب من الملاحقة بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الشقة، وأمكن ضبط مالك القناتين و4 استوديوهات تصوير تلفزيونى كاملة التجهيز، معدة لتصوير البرامج المختلفة، جهاز "لاب توب" يستخدم لإدارة القناتين والصفحة الإلكترونية على موقع "فيس بوك"، "هارد ديسك" خارجى و"فلاش ميمورى" محمل عليهما برامج للقناة.

وشملت المضبوطات 3 هواتف محمولة وسيناريوهات مسرحيات مختلفة وعقد إدارة القناة و"راوتر" لربط الأجهزة بالإنترنت إضافة إلى ختم أكلاشيه خاص بالقناة.