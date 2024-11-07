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5 مصابين في تصادم أتوبيس وسيارتين أعلى كوبري عرابي

07:25 م الخميس 07 نوفمبر 2024

كثافات مرورية-أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في تصادم أتوبيس هيئة نقل عام مع سيارتين ميكروباص أعلى كوبري عرابي بشبرا الخيمة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الكوري المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام توبيس هيئة نقل عام مع سيارتين أجرة "ميكروباص" مما أسفر عن سقوط 5 مصابين نقلوا للمستشفى.

الحادث تسبب في تكدس مروري وسط انتشار رجال المرور لتجنيب آثار التصادم نهر الطريق وسحب الكثافات.

تكدس مروري كوبري عرابي حادث تصادم شبرا الخيمة أتوبيس
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