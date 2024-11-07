"عاد من الموت".. براءة "عجلاتي" من الإعدام في واقعة اغتصاب فتاة بمنشأة ناصر

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الخميس، بقبول استئناف عجلاتي على حكم إعدامه في اتهامه بمواقعة فتاة بغير رضاها بعد أن أشهر سلاحًا في وجهها شكلًا، وفي الموضوع قضت ببراءة المتهم من التهمة الموجهة إليه.

صدر القرار برئاسة المستشار علي عرفان عبدالوهاب، وعضوية المستشارين جمال عبد العزيز ابو زيد وأشرف محمد رزق المستشارين بمحكمة الاستئناف، وبحضور مصطفى سامي عبد الجواد وكيل النائب العام، وأمانة سر، محمد صابر ورفاعي فهمي رفاعي.

جاء في أمر الإحالة لنيابة غرب القاهرة، اتهام بكري عيد "عجلاتي"، أنه في يوم 21 يناير 2024 بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، واقع المجني عليها "ه. ر" بغير رضاها بأن أشهر في وجهها سلاحًا أبيض مهددًا إياها بالإيذاء والضرب بالأيدي فتمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومتها ومواقعتها.

وتابع أمر الإحالة أن يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المنصوص عليهما بالمادة 1\276 من قانون العقوبات والمادتين 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، وبعد الاطلاع على المادة 42\214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، وأمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة، المتهم بكري عيد هاشم عطية (محبوس) طبقا للقيد والوصف المبينين بأمر الإحالة رفقه قائمه بادله الثبوت مع استمرار حبس المتهم احتياطياً على ذمة المحاكمة.