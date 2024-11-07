طليقته استدرجته.. قرار قضائي بشأن المتهمين بالشروع في قتل موظف بالظاهر

كتب- أحمد عادل

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهمة "رنا م." حضوريًا بالسجن سنة مع الشغل، كما قررت معاقبة المتهمين "محمد ن." و"أحمد ع." بالسجن 3 سنوات غيابيًا، على خلفية اتهامهم بالشروع في قتل طليق المتهمة الأولى بمنطقة الظاهر.

صدر القرار برئاسة المستشار شريف حسن النبي، وعضوية المستشارين أحمد ابرهيم ومحمد جمال المستشارين بمحكمة الاستئناف، وأمانة سر محمد الغلبان.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين "رنا م." محبوسة، و"محمد ن." هارب، "أحمد ع." هارب، أنهم شرعوا في قتل المجني "طلبة ج." موظف، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وكمنوا له بالمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده به.

وتابع أمر الإحالة، أن هاتفته الأولى مستدرجة إياه لمسكنها حال كونها طليقته، وفور وصوله فوجئ بدخول المتهمين الثاني والثالث للمسكن مشهرين في وجهه أسلحة بيضاء (2 مطواه قرن غزال) وما أن ظفروا به حتى كال له المتهم الثاني عده ضربات وطعنات استقرت إحداها بمنطقة الصدر، وكان ذلك حال تواجد كلاً من المتهمة الأولى والمتهم الثاني للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين الثاني والثالث حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحين أبيضين ( ۲ مطواه قرن غزال )، ليكون المتهمين قد ارتكبوا الجناية والجنحة المنصوص عليها، وبعد الإطلاع على المادة 214\402 من قانون الإجراءات بالقانون رقم 170 لسنة 1981، أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهمين طبقاً لمواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهمة الأولى احتياطياً على ذمة محاكمتها، وسرعة ضبط المتهمين الثاني والثالث وتقديمهما للمحاكمة.