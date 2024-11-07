في الإسماعيلية والمنيا.. مطاردة مثيرة انتهت بـ 6 تجار مخدرات والشحنة قيمتها بالملايين

كتب - علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بحملة أمنية مكبرة نجحت في ضبط عدد من تجار المخدرات في الإسماعيلية والمنيا.

وكانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من العناصر الإجرامية بالاتجار في المواد المخدرة بكميات كبيرة بنطاق مديريتي أمن الإسماعيلية والمنيا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة الأمن من رصد أماكن اختباء 6 عناصر إجرامية واستهدافهم وضبطهم بنطاق مديريتي أمن الإسماعيلية والمنيا وبحوزتهم 138 كجم حشيش و3 كجم شابو بقيمة 15 مليون جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.