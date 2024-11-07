"ابوه عاتبه على تأخر نص الليل".. طالب ثانوي يلقي نفسه من الخامس والنيابة تحقق

كتب ـ محمود الشوربجي:

تجري جهات التحقيق المختصة بالجيزة تحقيقاتها في واقعة سقوط طالب ثانوي عام من الطابق الخامس بمنزله إثر مشاده كلامية مع والده.

كان قسم شرطة الجيزة، تلقي إخطارًا من الأهالي مفاده بعثورهم جسد طالب في العقد الثاني ملقاه على الأرض، على الفور انتقلت قوة أمنية من رجال مباحث القسم إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لطالب ثانوي.

تحريات المباحث دلت أن الطالب نشبت مشادة كلامية مع والده، بسبب عتاب الأب له على تأخره في العودة إلى المنزل، على إثر ذلك قام الطالب بالتخلص من حياته قفزًا بإلقاء نفسه من شرفة شقته بالطابق الخامس.

أودعت الشرطة الجثمان في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار من النيابة بدفن الجثة، عقب توقيع كشف الطبي عليه لكشف ملابسات الواقعة .