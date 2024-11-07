"كنت قرفان منه".. ماذا قال المتهم بقتل "حمص" مالك مقهي أسوان بالكوربة؟ (نص تحقيقات)

مكنتش عارف بضرب مين.. ماذا قال المتهم بارتكاب "مذبحة الكوربة" في قفص

قطع جثتها واحتفظ بها في الثلاجة.. قرار من الجنايات في جريمة "سيدة

كتب- أحمد عادل:

أثارت جريمة مقهى أسوان بالكوربة في مصر الجديدة حالة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي راح ضحيتها محمد عبد الرازق وشهرته "حمص" مالك المقهي الشهير، على يد المتهم "ناصر" مالك محل عصائر، بـ6 طعنات متفرقة في الجسد وجرح ذبحي بالرقبة.

وحصل "مصراوي" على نسخة من نص أقوال المتهم "ناصر" في تحقيقات النيابة العامة بقضية مقتل "حمص":

س: ما تفصیلات إقرارك؟

ج: اللي حصل أن في خلافات بيني وبين محمد عبد الرازق، ومن حوالي 5 سنين حصلت مشكلة واتخانقنا مع بعض وضربنا بعض والناس جت خلصت بينا الموضوع، ومحمد كان واخد حصه في العمارة اللي محل العصائر بتاعي فيها في شارع المسلة بالكوربة، وكان في قضايا بينه وبين صاحب العمارة.

س: وما تفصيل ماحدث يوم الواقعة؟

ج: أنا لقيت محمد وشهرته "حمص"، جاي بيزعق ويشتم من عند قهوة أسوان بتاعته قدام محل العصائر بتاعي وكنت قرفان منه ومن المشاكل اللي بتحصل، طلعت من المحل بتاعي وطلعت المطوة من جيبي ودخلت عليه ضربته بيها، والناس فضلت تضرب فيا بالكراسي علشان أسيبه، وبعدها قولتله انت اللي وصلتني أعمل فيك كدا.

س: ماسبب ومناسبة تواجدك بالزمان والمكان سالفي الذكر؟

س: أنا كنت قاعد في محل العصير بتاعي اسمه جنة الفواكه

س وما في ظروف نشاتك تحديدا؟

ج: أبويا متوفي وأمي موجوده وعندي أربع أخوات ولاد

س: وما هي المؤهلات العلمية التي حصلت عليها؟

ج: انا معايا بكالوريوس نظم و معلومات إدارية ومتخرج سنة 2001

س: وما هي علاقتك المجنى عليه "محمد عبد الرازق"؟

ج: علاقي بيه أنه جاري وهوا أكبر مني في السن ومليش علاقة بيه أوي.

س: هل يوجد خلافات فيما بينكما؟

ج: اه كان في خلافات بينا كتير من 5 سنين واحنا بنتخانق مع بعض وكل شوية بتتجدد المشاكل.

س:ما السلاح الذي استخدمته في الواقعة؟

ج: مطوة قرن غزال

س:هل اعتدت حمل ذلك السلاح؟

ج: أيوة.

كم طعنة سددتها للمتهم ؟

ج: مش فاكر أنا ضربته كتير.