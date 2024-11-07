كشف خيوط نصب إلكتروني على "فيس بوك" تنتهي بالقبض على المتهمين

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات البلاغ الذي تقدم به مهندس مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق، بتضرره من مجهول قام بسرقة حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وإرسال رسائل لأصدقائه يطلب منهم تحويل مبالغ مالية على رقم هاتف محدد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين مقيمين بنطاق محافظتي دمياط وأسيوط وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتَي أمن أسيوط ودمياط، تم استهداف المتهمين وضبطهما. وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي، 65 خط هاتف محمول، 6 هواتف محمولة، وعقد شراء منزل من متحصلات وقائع النصب الإلكتروني.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب النصب عبر "فيس بوك"، حيث قاما بتكوين تشكيل عصابي متخصص في النصب الإلكتروني على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم عن طريق إرسال طلبات تحويل مبالغ مالية على أرقام هواتف معينة وتحويل الأموال المستولى عليها إلى محافظ إلكترونية وبفحص الهواتف المضبوطة، تبين ارتكابهما 5 وقائع نصب بذات الأسلوب.

م اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.