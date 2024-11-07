إعلان

"عاتب تلميذته على سلوكها فتوفي بجلطة بالمخ".. ماذا حدث داخل مدرسة بالخليفة؟

02:14 م الخميس 07 نوفمبر 2024

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ رمضان يونس:

تباشر جهات التحقيق بنيابة الخليفة الجزئية، تحقيقاتها في واقعة وفاة مدرس إثر تعرضه لجلطة بالمخ، أثناء مشاجرة دارت داخل إحدى المدارس مع ولي أمر تلميذته، بعدما عاتبها المدرس على سلوكها داخل الفصل.

طالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية النهائية بشأن الحادث وما جرى فيه، للوقوف على كامل ملابسات الواقعة.

وطلبت النيابة التقرير الطبي الخاصة بحالة المتوفى لدى دخوله المستشفى، وأسباب الوفاة، وصرحت بدفن عقب ذلك.

كما قررت جهات التحقيق حجز المتهم "والده الطالبة" على ذمة التحريات بالواقعة.

كان قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، تلقى إخطارًا من إحدى المستشفيات، مفاده استقبالهم مدرس لغة

إنجليزية فاقدًا للوعي وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وفاته إثر تعرضه لجلطة بالمخ.

ودلت رجال البحث الجنائي، أن المُدرس المتوفي نشبت بينه وبين والي أمر طالبة مشاده كلامية داخل المدرسة، بسبب عتاب المدرس تلميذته على سلوكها داخل الفصل، إذ احتدم الأمر بينهما إلى شجار على أثره أصيب المدرس بجلطة في المخ وسقط مغشيًا على الأرض فاقدًا للوعي.

وفاة مدرس تشاجر مع ولي امر تلميذته لخليفة درس الخليفة لنيابة درسة الخليفة صرع مدرس خناقة في مدرسة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كشف خيوط نصب إلكتروني على "فيس بوك" تنتهي بالقبض على المتهمين

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)