"عاتب تلميذته على سلوكها فتوفي بجلطة بالمخ".. ماذا حدث داخل مدرسة بالخليفة؟

كتب ـ رمضان يونس:

تباشر جهات التحقيق بنيابة الخليفة الجزئية، تحقيقاتها في واقعة وفاة مدرس إثر تعرضه لجلطة بالمخ، أثناء مشاجرة دارت داخل إحدى المدارس مع ولي أمر تلميذته، بعدما عاتبها المدرس على سلوكها داخل الفصل.

طالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية النهائية بشأن الحادث وما جرى فيه، للوقوف على كامل ملابسات الواقعة.

وطلبت النيابة التقرير الطبي الخاصة بحالة المتوفى لدى دخوله المستشفى، وأسباب الوفاة، وصرحت بدفن عقب ذلك.

كما قررت جهات التحقيق حجز المتهم "والده الطالبة" على ذمة التحريات بالواقعة.

كان قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، تلقى إخطارًا من إحدى المستشفيات، مفاده استقبالهم مدرس لغة

إنجليزية فاقدًا للوعي وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وفاته إثر تعرضه لجلطة بالمخ.

ودلت رجال البحث الجنائي، أن المُدرس المتوفي نشبت بينه وبين والي أمر طالبة مشاده كلامية داخل المدرسة، بسبب عتاب المدرس تلميذته على سلوكها داخل الفصل، إذ احتدم الأمر بينهما إلى شجار على أثره أصيب المدرس بجلطة في المخ وسقط مغشيًا على الأرض فاقدًا للوعي.