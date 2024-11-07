دفاع المتهم بارتكاب"مذبحة الكوربة": كان بيقاوم والفيديو المتداول ليس كاملا

قطع جثتها واحتفظ بها في الثلاجة.. قرار من الجنايات في جريمة "سيدة

كتب- أحمد عادل:

نظرت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة "ناصر صابر" المتهم بقتل نجل مالك مقهي أسوان في منطقة الكوربة بمصر الجديدة.

و قال محمود عبداللطيف، دفاع المتهم بقتل نجل مالك مقهي أسوان بالكوربة، في بث مباشر لـ"مصراوي"، أن الواقعة بالكامل ليست كما ظهرت للرأي العام وأن المقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي جزءًا من الحقيقة وليس كاملًا.

وتابع دفاع المتهم، أن حقيقة الواقعة هي إعتداء المجني عليه على "أمير" ـ مالك العقائر الكائن به محل العصائر "جنة الفواكهة" ـ وكان المجني عليه في حالة هياج وذهب إلى محل عمل المتهم، وتعدى عليه بمساعدة عدد من الأشخاص، فما كان من المتهم إلا الدفاع الشرعي عن نفسه.

وأضاف "عبد اللطيف"، أن المتهم كال للمجني عليه طعنات استقرت في البطن، وهو في حالة خوف بعد الاعتداء عليه من أكثر من 20 شخص.

وعن تفاصيل جلسة المحاكمة، أكد عبد اللطيف أنه طلب أجلا للإطلاع على أوراق القضية.

و قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة "ناصر" المتهم بقتل نجل مالك مقهي أسوان في الكوربة، لجلسة 1 ديسمبر، للإطلاع.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 10058 لسنة 2024 جنايات مصر الجديدة والمقيدة برقم 3404 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، أن "ناصر صابر" في يوم 30 أكتوبر 2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة قتل المجني عليه "محمد. ع. م"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على ذلك - إثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه - فتدبر لأمره وأعد العدة اللازمة سلاح أبيض "مطواة" وتربص له بالمكان الذي أيقن سلفاً مروره منه وما أن ظفر به حتى كال له طعنة بالسلاح الأبيض استقرت ببطنه فأعجزته وهو أرضا.

وتابعت التحقيات أن المتهم جثم فوق المجني عليه وانهال عليه بعدة طعنات استقرت بانحاء متفرقة بجسده قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وأرداه قتيلاً على النحو المبين بالتحقيقات، مضيفا أنه أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة" على النحو المبين بالتحقيقات.

بدأت الواقعة بمشادة كلامية بين "حمص" ومالك العقار بسبب ادعاء الأول بحصوله على حكم قضائي يُمكنه ملكية محل العصائر المجاور لمقهى أسوان، ورغبته في خروج المستأجر وتوسعة المقهى الخاص به.

تطورت المشادة لمشاجرة واستغاث الرجل الخمسيني مالك العقار بـ"ناصر" مستأجر محل العصائر، تعدى فيها الطرفان على بعضهما بالأيدي والكراسي، وأثناء المشاجرة باغت المتهم "حمص" بطعنة نافذة في البطن أفقدته توازنه، حاول عمال القهوة تخليص المجني عليه من يد المتهم، لكن باءت محاولتهم بالفشل حين سدد له عدة طعنات متفرقة بالجسد وجرح طعني بالرقبة.

لم تكن تلك الواقعة هي الأولى بين المتهم والمجني عليه، في وقت سابق نشبت بينهما مشاجرة وحرر "ناصر" محضر ضد نجل مالك مقهى أسوان، وحصل على حكم قضائي يفيد بحبس "حمص" لمدة سنة.