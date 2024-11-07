مكنتش عارف بضرب مين.. ماذا قال المتهم بارتكاب "مذبحة الكوربة" في قفص الإتهام؟

قطع جثتها واحتفظ بها في الثلاجة.. قرار من الجنايات في جريمة "سيدة

كتب- أحمد عادل:

قال "ناصر صابر" المتهم بقتل نجل مالك مقهي أسوان بالكوربة "حمص" ذبحًا من داخل قفص الاتهام، خلال أولى جلسات محاكمته، أنه لم يكن بينه وبين المجني عليه أي خلافات سابقة.

وتابع "ناصر" في قفص الإتهام في أول ظهور له داخل قاعة الجنايات "أنا رجل أملك مجموعة من المحلات في منطقة الكوربة، والناس بتحترمني وأسألوا عني، أنا بس عايز أعيش بكرامة".

وبرر المتهم ارتكاب جريمته بحق جاره "حمص" حيث أنه فور تشابكهما وسط الشارع، "كان في 20 واحد يهاجموني في محلي، مؤكدًا أنه فعل ذلك بقصد الدفاع عن النفس "مكنش قصدي أموته، ومكنتش عارف بضرب مين".

و قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة "ناصر" المتهم بقتل نجل مالك مقهي اسوان في الكوربة، لجلسة 1 ديسمبر، للإطلاع.

وجاء أمر إحالة المتهم في القضية رقم 10058 لسنة 2024 جنايات مصر الجديدة والمقيدة برقم 3404 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، بعد مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة، ناصر. ص. م، لأنه في يوم 30/10/2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة قتل المجني عليه محمد. ع. م. ع عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وأضاف أمر إحالة المتهم في القضية أنه بيت النية وعقد العزم على ذلك - إثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه - فتدبر لأمره وأعد العدة اللازمة "سلاح أبيض أت الوصف وتربص له بالمكان الذي أيقن سلفاً مروره منه وما أن ظفر به حتى كال له طعنة بالسلاح الأبيض استقرت ببطنه فأعجزته وهوى أرضاً.

وأردف أمر إحالة المتهم في القضية، أنه جثم فوقه ووالى أتباعها بأن انهال عليه بعدة طعنات استقرت بأنحاء متفرقة بجسده قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وأرداه قتيلاً على النحو المبين بالتحقيقات، مضيفأ أنه أحرز بغير ترخيص سلاح ابيض "مطواة" على النحو المبين بالتحقيقات.

بدأت الواقعة بمشادة كلامية بين "حمص" ومالك العقار بسبب ادعاء الأول بحصوله على حكم قضائي يُمكنه ملكية محل العصائر المجاور لمقهى أسوان، ورغبته في خروج المستأجر وتوسعة المقهى الخاص به.

تطورت المشادة لمشاجرة واستغاث الرجل الخمسيني مالك العقار بـ"ناصر" مستأجر محل العصائر، تعدى فيها الطرفان على بعضهما بالأيدي والكراسي، وأثناء المشاجرة باغت المتهم "حمص" بطعنة نافذة في البطن أفقدته توازنه، حاول عمال القهوة تخليص المجني عليه من يد المتهم، لكن باءت محاولتهم بالفشل حين سدد له عدة طعنات متفرقة بالجسد وجرح طعني بالرقبة.

لم تكن تلك الواقعة هي الأولى بين المتهم والمجني عليه، في وقت سابق نشبت بينهما مشاجرة وحرر "ناصر" محضر ضد نجل مالك مقهى أسوان، وحصل على حكم قضائي يفيد بحبس "حمص" لمدة سنة.