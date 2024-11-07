إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة ببنها

كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص بطلق ناري إثر مشاجرة بمركز بنها محافظة القليوبية، الخميس.

تلقى مأمور قسم شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار ووجود مصاب بجوار شركة الكهرباء.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بسبب تجدد خلافات قديمة، أطلق أحد طرفيها النار على الثاني مما أسفر عن سقوط مصاب بمدخل عزبة البرنس.

المصاب تم نقله إلى مستشفى بنها التعليمي للعلاج، وتكثف الشرطة جهودها لضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.