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مصرع شخص سقط من قطار أمام مترو جامعة القاهرة

10:23 ص الخميس 07 نوفمبر 2024

جثة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه سقط من قطار أمام محطة مترو أنفاق جامعة القاهرة اليوم الخميس.

تلقى مفتش مباحث فرقة الغرب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أعلى قضبان السكة الحديد أمام مترو الجامعة.

انتقل ضباط المباحث إلى محل البلاغ، وتبين أن المتوفى سقط من القطار وعدم وجود شبهة جنائية.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

مصرع شخص سقط من قطار مترو جامعة القاهرة
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