ازدحام مروري خانق في القاهرة والجيزة مع خروج الموظفين إلى أعمالهم



كتب- علاء عمران:

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة صباح اليوم الخميس ازدحامًا مروريًا كثيفًا، بالتزامن مع حركة تنقل الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم. وانتشر رجال المرور بكثافة على الطرق الرئيسية والميادين لتسهيل حركة السير وتخفيف الاختناقات.

تركزت الكثافات المرورية على عدة محاور رئيسية، حيث شهد كوبري أكتوبر ازدحامًا في الاتجاه من صلاح سالم إلى رمسيس، وأيضًا في الاتجاه المعاكس من رمسيس إلى غمرة، بسبب الأحمال الزائدة. كذلك، شهد محور صلاح سالم ازدحامًا من كوبري الفردوس حتى الطيران، ومن كوبري الجلاء حتى المرغني. كما تكدست حركة السيارات على طريق المحور من ناهيا حتى ميدان لبنان، وسط جهود مستمرة لتيسير الحركة.

وتكررت المشاهد ذاتها على كوبري 15 مايو في اتجاه وسط البلد، وعلى طريق الكورنيش من أركاديا إلى ماسبيرو، مرورًا بكورنيش المعادي باتجاه الطريق الدائري. وشهد طريق الأوتوستراد تباطؤًا في حركة المرور من الدائري إلى شق الثعبان بسبب الأحمال، بالإضافة إلى التباطؤ في الاتجاه المعاكس من المعصرة إلى الدائري.

وظهرت بعض الأحجام أيضا بمطلع كوبري 15 مايو القادم من ميدان لبنان وجامعة الدول ومتجه للزمالك والقاهرة، لذلك يفضل سلوك كوبرى الجلاء، كذلك الأمر أيضا أعلى كوبري الجامعة القادم من الجيزة ومتجه للقاهرة.

تباطؤ في حركة المرور أعلى الطريق الدائري من كارفور المعادي للبساتين والمتجه من المريوطية إلى المنيب، وأيضا من الوراق إلى الطريق الزراعي.

وفي الجيزة تعمل الحركة المرورية بشكل جيد عدا منطقة مترو الجامعة ويفضل سلوك شارع الجامعة وشارع مراد كبديل لذلك.

ويشهد محور 26 يوليو في الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يُنصح بسلوك محور روض الفرج.

وعن شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة فظهرت كثافات مرتفعة للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي، وكذلك منزل محور صفط للقادم من الدائري إلى جامعة القاهرة ويمكن استخدام محور أحمد عرابي.

وظهرت كثافات متحركة بمحور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان ويفضل التوجه لعرابي وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.

ويشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

من جهتها، نصحت غرفة عمليات المرور باستخدام الطرق البديلة لتجنب الاختناقات في المناطق الحيوية، خاصة في محور صلاح سالم باتجاه كوبري أكتوبر، وطريق الأوتوستراد. وشهد الطريق الدائري ازدحامًا من كارفور المعادي إلى البساتين، ومن الوراق حتى الطريق الزراعي.

من جانب آخر، تعاملت الأجهزة المرورية مع كثافات مرورية متحركة على الطريق الدائري عند نزلة البحر الأعظم وصولًا إلى الدقي، كما ظهرت تكدسات أعلى دائري المريوطية للقادمين من الصحراوي حتى الجيزة.

وأكدت الإدارة العامة للمرور التنسيق الكامل مع إدارات المرور المختلفة لمتابعة حركة السيارات على الطرق، حيث يتم رصد الأوضاع عبر كاميرات المراقبة المنتشرة. وتعمل الأوناش المرورية وسيارات الإغاثة والدراجات البخارية على التدخل الفوري لرفع أي عوائق، سواء كانت حوادث أو أعطالًا، لضمان استمرار حركة السير بسلاسة.