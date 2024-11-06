"خدته كوبري عشان ترجع لحبيبها".. كيف أنهي شاب صيني حياة صديقه بسبب فتاة في بدر؟

كتب - أحمد عادل:

علاقة عاطفية نشأت بين المجني عليه "مليز ك" يحمل الجنسية الصينية وفتاة من نفس جنسيته استمرت لعدة سنوات، وانتقلا سويًا للأراضي المصرية وأقاما في نفس المنطقة مع صديقه "ليوزي ج.".

خلافات بين الشاب الثلاثيني ومحبوبته أدت إلي افتراق طرقهما، لم تريد الفتاة تلك النهاية الحزينة لقصة حبها، فأعدت خطتها لتسترد حبيبها، وتقربت من صديقه "ليوزي ج."، لتشعل النيران الغيرة في قلب حبيبها.

وبمرور الأيام علم "ميلز ك" تقرب محبوبته من صديقه، فقام بمراسلتها وسألها عن طبيعة تلك العلاقة، أخبرته أنه مجرد صديق لا أكثر، واتفقا على العودة من جديد.

نجح مخطط الفتاة لاسترداد حبيبها، ولم تأخذ في الحسبان صديق حبيبها بعد أن تقربت منه وتعلق بها، وفي أحد الأيام شاهد "ليوزي ج." رقم صديقه على هاتفها وبمواجهتها أخبرته أنها عادت له، وأن علاقتهما مجرد صداقة، ما آثار غضب الأخير وشعر أنه مجرد أداة استخدمتها للعودة إلي حبيبها.

قرر "ليوزي ج." الانتقام من الفتاة وصديقه، وظل يراقبها إلى أن شاهدها مع صديقه في موعد غرامي بأحد مطاعم المأكولات الصينية بمدينة بدر، ونشبت بينهما مشاجرة تعدى فيها الشاب بالضرب على صديقه بـ"قالب طوب" محدثًا إصابته بتهشم بالجمجمة أودت بحياته في الحال.

وألقت الأجهزة الأمنية في مدينة بدر القبض على المتهم "ليوزي ج."، وبمواجهته اعترف بارتكابه للجريمة، وإحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية، على خلفية قتل صديقه المجني عليه "مليز ك." مع سبق الإصرار والترصد.

وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، تأجيل محاكمة المتهم "ليوزي ج."، على خلفية اتهامه بقتل صديقه بسبب فتاة، لجلسة 12 ديسمبر القادم، لحضور مترجم من السفارة.