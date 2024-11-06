"مش هو".. تفاصيل جديدة في اتهام هالة سرحان لـ رجل أعمال بإتلاف زجاج شقتها

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل جديدة في بلاغ الإعلامية هالة سرحان ضد ابن مالك العقار الذي تقطن فيه تتهمه باتلاف زجاج غرفة نومها.

وحرر رئيس اتحاد الشاغلين بالعقار الذي تقطن فيه الإعلامية هالة سرحان محضر إثبات حالة قرر فيه أن رجل الأعمال لم يتعد على شقة الإعلامية، وما حدث من تلفيات بمحل سكنها بسبب سقوط قطعة خرسانة من شقة مملوكة لبنك شهير، "مش هو اللي كسره".

وقال رئيس اتحاد الشاغلين إن الطابق الـ28 بالبرج السكني الذي تقيم فيه هالة سرحان، يوجد به شقة مملوكة لبنك شهير تخضع لترميمات وأثناء أعمال الترميم سقط منها قطعة خرسانة على اللوح الزجاجي البانورامي بشقة الإعلامية، ما تسبب في تهشمها وإحداث تلفيات بها، ما دفعه إلى تحرير محضر إثبات حالة.

كانت حررت الإعلامية هالة سرحان، محضراً ضد ابن مالك العقار الذي تقطن به في شارع النيل بالجيزة، اتهمته بكسر زجاج نافذة غرفة النوم، بسبب إلقاء "طوبة" من أعلى العقار بسبب خلافات سابقة بينهما.

مديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارًا من قسم شرطة الجيزة، بتلقيه بلاغًا من محامية وكيلة عن الإعلامية هالة سرحان، اتهمت فيه رجل أعمال ابن مالك عقار في شارع النيل بدائرة قسم شرطة الجيزة، بكسر زجاج الجانب البانورامي الخاص بغرفة نومها بعد ارتطام اصطدام جسم صلب به من الخارج "قالب طوب"، كما اتهمته بالسب والقذف، وأنه يتعمد مضايقة هالة سرحان باستمرار لرغبته في شراء شقتها.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.