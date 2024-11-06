"استدرجها داخل شقته".. تفاصيل القبض على "بصلة" لاتهامه بالتحرش بطفله في بولاق

كتب- محمود الشوربجي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل متهم بالتحرش بطفلة داخل عقار؛ عقب استدراجها داخل شقته بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سيدة برفقتها نجلتها 9 سنوات، تتهم عاطلًا مقيم بذات العقار محل سكنها، بالتحرش بابنتها بعد استدراجها داخل شقته بدائرة القسم "عندها 9 سنين واتحرش بيها".

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم ضبط المتهم وتبين أنه يدعى "ش.م" وشهرته "بصلة" 49 سنة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.