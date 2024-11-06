الأم حرضت والأبناء قتلوا.. قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في قضية "معركة القصاص"



كتب -رمضان يونس:

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، محاكمة "محمد ع." و "حسام م." ووالدتهما "نادية ج."، وآخر يُدعى "طارق س."، على خلفية اتهامهم بقتل المجني عليه "سعد" على إثر خلافات الثأر بقرية القصاص جنوب الجيزة؛ إلى اليوم الخامس من دور ديسمبر للنطق بالحكم.

عقدت هيئة الدائرة برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد الشحات وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي علي ومحمد حسن خطاب وأمين سر خالد شعبان.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقاتها فى القضية رقم 6327 لسنة 2024 جنايات الصف، والمقيدة برقم 2487 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، للمتهمين الأول والثاني، أنهما في الثامن يناير 2024، قتلا المجني عليه "سعد س" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه بسبب خلافات ثأرية بينهما وأعدوا لذلك سلاحا ناريًا "طبنجة" وذخائر حية وما أن ظفرا به حيث أيقنا تواجده سلفًا حتى باغته الأول بإطلاق أعيرة نارية صوبه مُحدثين إصابته والتي أودت بحياته.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين شرعا في قتل المجني عليه "صبحي. ع" عمدًا بأن أطلق الأول صوبه عيار ناري محدثا إصابته الواردة بالتقرير الطبي المرفق قاصدين من ذلك إزهاق روحه إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما في وهو تدارك المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الرابع حازوا سلاحا ناريا بماسورة مششخنة "طبنجة" بدون ترخيص، وأحرز الأول وحاز الثاني حتى الرابع بواسطته ذخائر حية طلقات نارية عيار 9 مم السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا لهم إحرازها أو حيازتها على النحو المبين تستعمل على بالتحقيقات.