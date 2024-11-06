مستند| ننشر منطوق الحكم على المتهمين في قضية "معدية أبوغالب"



كتب - رمضان يونس:

حصل "مصراوي" على نص منطوق حكم أول درجة الصادر من محكمة جنح إمبابة، بإدانة 5 متهمين على خلفية اتهامهم بالقتل الخطأ وإصابة نحو 16 فتاة إثر انقلاب ميكروباص في منشأة القناطر في الواقعة المعروفة إعلاميًا "ميكروباص معدية أبوغالب".

وتضمن قرار المحكمة الصادر برئاسة المستشار محمد محمود نصر رئيس دائرة جنح إمبابة، بمعاقبة المتهمين بأحكام متفاوته في القضية.

أولا؛ براءة المتهم الثالث "معاذ أحمد" من تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ.

ثانيا؛ حضوريًا أدانت المحكمة المتهم الأول "محمد خالد" -سائق الميكروباص-، والمتهم الثاني "مصطفي مشحوت"، وتوكيلا للخامس " محمد عبد الراضي محمد -رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر-، و غيابًا للرابع "ربيع سيد أحمد خفافي" - مستأجر معدية أبو غالب-، بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.

ثالثا؛ قضت المحكمة أيضا، بمعاقبة المتهم الثاني "مصطفي مشحوت" والثالث "معاذ أحمد" -عامل المعدية- والرابع "ربيع سيد خفافي" -مستأجر المعدية-، و"محمد عبد الراضي محمد" -رئيس مدينة ومركز منشأة القناطر-، بالحبس مع الشغل 6 أشهر و كفالة ألفين جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا عن كل اتهام الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع (إهمال وتسير المعدية من غير رخصة و عدم إتخاذ تدابير الأمن والسلامة).

كما ألزمت المحكمة المتهمين الأول والثاني والخامس بأن يؤدوا تعويضًا مدنيا مؤقتًا مبلغ 100 ألف جنيه للمعدين بالحق المدني.