إجراء قضائي جديد ضد المتهم بقتل مالك قهوة "أسوان بالكوربة"

كتب- صابر المحلاوي:

قرر المستشار شادي البرقوقي المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، أحال المتهم "ناصر. ص"، 28 سنة، بكالوريوس نظم ومعلومات، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بقتل مالك قهوة "أسوان بالكوربة"، الذي يستأجره المتهم بسبب خلافات ومشاحنات سابقة بينهما.

وحدد المستشار محمد نصر رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة غدا الخميس، لبدء المحاكمة أمام جنايات أول درجة شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد حجازي وعضوية المستشارين عزت العكلي، و السعيد عبده ومحمد مصطفى عبيد.

اعترف المتهم في التحقيقات التي باشرها أمين عصر وكيل نيابة مصر الجديدة، بارتكابه الجريمة لوجود خلافات سابقة مع المجني عليه، تتضمن حصول الضحية على حكم واجب النفاذ بحصة من العقار الذي يستأجر فيه المتهم محل العصير جنة الفواكه، بعد نزاعات قضائية مع المالك السابق أمير، فاستشاط المتهم غضبا وبعد حدوث مشادة كلامية انتظر الضحية حتى عودته لمسكنه وقام بطعنه طعنة نافذة في البطن اخرجت الاحشاء، ثم انهال عليه بعدة طعنات متتالية أودت بحياته.